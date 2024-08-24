«Шинник» — «Алания»: видеообзор матча

«Шинник» на своем поле обыграл «Аланию» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале «Мелбет-Первой лиги».

«Алания» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» одержал первую победу в сезоне и с 5 баллами располагается на 17-й позиции.