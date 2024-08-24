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Сегодня, 17:57

Гол Алейникова принес «Шиннику» победу над «Аланией»

Алина Савинова
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«Шинник» на своем поле обыграл «Аланию» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник хозяев Василий Алейников.

«Алания» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» одержал первую победу в сезоне и с 5 баллами располагается на 17-й позиции.

В следующем туре команда из Владикавказа сыграет против «Урала». Матч пройдет 31 августа. Ярославский клуб 1 сентября встретится с «Соколом».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
24 авг, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
Алания

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Шинник
0
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«Тюмень» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
7
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
8
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
9
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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34 тур
23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 2 : 2
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
 0 : 0
24.08 16:00
Шинник – Алания
 1 : 0
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 - : -
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 - : -
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
25.08 19:00
Чайка – Енисей
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26.08 19:30
Родина – Ротор
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Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

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 3
Павел Долгов

Павел Долгов

Алания

 2
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 3
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Чайка

 3
Никита Глушков

Никита Глушков

Балтика

 2
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 6 1 2
Никита Капленко

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 3 1 0
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Уфа

 5 1 0
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