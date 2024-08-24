Гол Алейникова принес «Шиннику» победу над «Аланией»

«Шинник» на своем поле обыграл «Аланию» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник хозяев Василий Алейников.

«Алания» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» одержал первую победу в сезоне и с 5 баллами располагается на 17-й позиции.

В следующем туре команда из Владикавказа сыграет против «Урала». Матч пройдет 31 августа. Ярославский клуб 1 сентября встретится с «Соколом».