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5 июня 2025, 17:27

Шатова дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра в матче с «Ахматом»

Алина Савинова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что бывший тренер «Урала» Олег Шатов дисквалифицирован на три игры за оскорбление судей в первом стыковом матче с «Ахматом».

«Приглашали Шатова на заседание, он не явился, никаких объяснений не предоставил. Был представитель клуба «Урал», который сказал, что Шатов в клубе уже не работает. С учетом всех обстоятельств дела Шатов дисквалифицирован на три игры РПЛ и первой лиги. Это три матча с учетом автоматической дисквалификации, один он уже отбыл», — цитирует Григорьянца ТАСС.

В первом стыковом матче клубов РПЛ и ФНЛ «Урал» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Ответная игра завершилась победой «Ахмата» (2:0), который сохранил место в элитном дивизионе страны.

В четверг, 5 июня, «Урал» объявил об уходе 34-летнего Шатова из тренерского штаба команды. Специалист работал в екатеринбургском клубе с лета 2024 года.

Источник: ТАСС
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Олег Шатов
Футбол
Первая лига
ФК Урал
Артур Григорьянц
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3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Волга 0 0 0 0 0-0 0
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7
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9
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10
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11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
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11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
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