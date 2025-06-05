Шатова дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра в матче с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что бывший тренер «Урала» Олег Шатов дисквалифицирован на три игры за оскорбление судей в первом стыковом матче с «Ахматом».

«Приглашали Шатова на заседание, он не явился, никаких объяснений не предоставил. Был представитель клуба «Урал», который сказал, что Шатов в клубе уже не работает. С учетом всех обстоятельств дела Шатов дисквалифицирован на три игры РПЛ и первой лиги. Это три матча с учетом автоматической дисквалификации, один он уже отбыл», — цитирует Григорьянца ТАСС.

В первом стыковом матче клубов РПЛ и ФНЛ «Урал» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Ответная игра завершилась победой «Ахмата» (2:0), который сохранил место в элитном дивизионе страны.

В четверг, 5 июня, «Урал» объявил об уходе 34-летнего Шатова из тренерского штаба команды. Специалист работал в екатеринбургском клубе с лета 2024 года.