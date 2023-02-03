Газизов: «Пока не договорились с Павлюченко о контракте, обсуждаем нюансы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах с 41-летним экс-форвардом сборной России Романом Павлюченко.

«Нет, еще не договорились с Романом о контракте. Срок подписания контракта будет зависеть от результатов наших встреч с Павлюченко. Точные сроки дать не могу. Это может случиться скоро или чуть попозже. Есть ли какие-то трудности с условиями подписания контракта? Нет, все хорошо. Мы просто пока обсуждаем все нюансы», — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Он хочет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.