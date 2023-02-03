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Газизов: «Пока не договорились с Павлюченко о контракте, обсуждаем нюансы»

Газизов рассказал о переговорах с Павлюченко
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах с 41-летним экс-форвардом сборной России Романом Павлюченко.

«Нет, еще не договорились с Романом о контракте. Срок подписания контракта будет зависеть от результатов наших встреч с Павлюченко. Точные сроки дать не могу. Это может случиться скоро или чуть попозже. Есть ли какие-то трудности с условиями подписания контракта? Нет, все хорошо. Мы просто пока обсуждаем все нюансы», — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Он хочет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-03-gazizov-poka-ne-dogovorilis-s-pavlyuchenko-o-kontrakte-obsuzhdayem-nyuansy
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Уфа
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
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 Велес 20 6 2 12 16-31 20
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
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5.03 00:00
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 - : -
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