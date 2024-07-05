Газизов — о закрашивании граффити, посвященных «Уфе»: «Не сказал бы, что это памятник архитектуры»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал закрашивание граффити в Уфе, которые были посвящены клубу.

4 июля в Уфе решили избавиться от масштабного рисунка на жилом доме, где можно найти Сергея Семака, Александра Зинченко и самого Газизова.

«Граффити в свое время сделали фанаты «Уфы» — это была их личная инициатива. Клуб к этому имел косвенное отношение, поэтому тогда движение болельщиков выразило свое отношение к команде. В то время это было модно, а по городу было 10-15 граффити, посвященных команде. Но что касается именно лиц «Уфы», то такое граффито было только одно. Если его сейчас решили закрасить, значит, на сегодня новые тенденции. Не говорил бы, что это памятник архитектуры — в каждое время есть свои исторические моменты. Если на сегодняшний день решили закрасить это граффити, то это лично их решение», — приводит слова Газизова Sport24.