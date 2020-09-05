Шамиль Газизов: «Футболисты «Спартака-2» не контактировали с игроками брянской команды»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации с отмененным матчем седьмого тура первенства ФНЛ «Динамо Брянск» — «Спартак-2».

— Все нормально. Наши ребята не контактировали с игроками брянского клуба, все уже едут домой, — заявил Газизов «СЭ». — У болельщиков тоже уже никаких проблем, они спокойно возвращаются.

Это несчастный случай. Пока неизвестно, будет ли перенос. Этот вопрос будет решать соответствующие службы. (Сергей Федоров)

Матч ФНЛ в Брянске отменен из-за коронавируса. Подробности