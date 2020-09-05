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Шамиль Газизов: «Футболисты «Спартака-2» не контактировали с игроками брянской команды»

13:47
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации с отмененным матчем седьмого тура первенства ФНЛ «Динамо Брянск» — «Спартак-2».

— Все нормально. Наши ребята не контактировали с игроками брянского клуба, все уже едут домой, — заявил Газизов «СЭ». — У болельщиков тоже уже никаких проблем, они спокойно возвращаются.

Это несчастный случай. Пока неизвестно, будет ли перенос. Этот вопрос будет решать соответствующие службы. (Сергей Федоров)

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