Шалимов покинул пост главного тренера "Химок"

"Химки" на своем официальном сайте объявили об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. Имя нового рулевого красно-черных будет объявлено в ближайшие дни.

- Клуб благодарит Игоря Михайловича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении пресс-службы.

Игорь Шалимов покидает "Химки"



Во вторник 9 апреля Игорь Михайлович покинул пост главного тренера красно-черных.https://t.co/5Qb1N0xdGV pic.twitter.com/ql97I58peM – ФК Химки (@fc_khimki) 9 апреля 2019 г.

Шалимов возглавил "Химки" в июне 2018 года. Подмосковный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 36 очков после 30 туров.

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