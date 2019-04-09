16:10 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Шалимов покинул пост главного тренера "Химок"

0
Обсудить

"Химки" на своем официальном сайте объявили об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. Имя нового рулевого красно-черных будет объявлено в ближайшие дни.

- Клуб благодарит Игоря Михайловича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении пресс-службы. 

Шалимов возглавил "Химки" в июне 2018 года. Подмосковный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 36 очков после 30 туров.

Все об Олимп-ФНЛ - здесь

Дополнительная информация

http://www.fckhimki.com/news/sezon-2018-2019/aprel/igor-shalimov-pokidaet-khimki/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ