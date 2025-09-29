Футбол
29 сентября, 14:05

Шалимов покинул пост главного тренера «Факела»

Павел Лопатко
Игорь Шалимов.
Фото ФК «Факел»

«Факел» объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. Решение принято по обоюдному согласию сторон.

56-летний Шалимов работал в «Факеле» с апреля 2025 года. В 21 матче под руководством Шалимова команда одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Набрав в 12 матчах 24 очка, воронежцы занимают третье место в таблице первой лиги сезона-2025/26 и отстают от лидирующего «Спартака» из Костромы на 2 балла (у «Спартака» есть игра в запасе).

Шалимов также тренировал «Урал», «Ахмат», «Химки», «Краснодар», «Уралан», «Краснознаменск» и женскую сборную России.

Источник: ФК «Факел»
ФК Факел (Воронеж)
Игорь Шалимов
  • petrovich56

    В Буркина Фасо нет пока тренера

    30.09.2025

  • Alexey Bulatov

    Не покинул,а выставили..пишите правду!

    30.09.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Как его вообще можно куда-то назначать, он же всё слил, всё что тренировал, абсолютно. Все команды при нем идут строго вниз. Игра при нем, как тут многие правильно заметили, настоящая блявотина, вот просто никто не знает что на поле делать. Хуже тренера найти очень сложно, но его упорно продолжают приглашать мазохисты.

    30.09.2025

  • АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВ

    За пьянки его выгнали

    29.09.2025

  • Деп Б.Охта

    И куда он теперь? Попишет письма дома. Потом на МатчТВ высокопрофессиональным экспертом будет зарабатывать бабло на жизнь. Даже интересно, найдётся какой-нибудь руководитель клуба РПЛ или клуба пердива с амбициями, который решит подписать этот талант в главные тренеры?

    29.09.2025

  • Я Знаю Историю

    В итоге не вернётся факел) руководству этого не нудно, вот и нашли повод

    29.09.2025

  • spartsmen

    ашхабадзэ в своём репертуаре...

    29.09.2025

  • rustov

    Когда в Урале поймут, что назначение Ромащенко неочевидное решение?

    29.09.2025

  • hant64

    Интересно, этого алкаша хоть куда-нибудь ещё пригласят? Вангую, что нет.

    29.09.2025

  • lenin.vowa2018

    то есть виноваты только "козлы"? А тот деятель, который все это спровоцировал - ни при чем? Тот, который обманывал сборников с премиальными, с условиями быта и тренировок, с рекламными соглашениями, и т.д. и т.п. Крайне омерзительная личность этот теперь "почетный" президент РФС Колосков, который, будучи вторым человеком в ФИФА (почётный президент, Вице-президент ФИФА в 1980—1996 годах, член исполкома ФИФА (1996—1998 и 2000—2009) и УЕФА (апрель 1994—2009) НИ РАЗУ (при многичсленных как все помнят провокациях и беспределе в адрес российских клубов и сборной) не защитил наши клубы и сборную, НИ РАЗУ не добился никакого наказания всех этих Фредрикссонов и Крондлов, которые буквально убивали наши команды в еврокубках и чемпионатах Мира и Европы. Письмо 14 подписали не все, но согласны с написанным были ВСЕ, даже армейцы - у которых Садырин был клубным тренером. Кстати, письмо и не было направлено против Садырина, тот просто молчал когда Колосков огульно и без особых причин хаял их всех.

    29.09.2025

  • Олег Воробьёв

    " Деточка,а вам не кажется,что ваше место возле Черданцева??.."

    29.09.2025

  • yuan13

    Сломал глаза от Вашего русского! После такого написания и смысл под большим вопросом

    29.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Ширина вратарской площади - чуть менее 5,5 метров.

    29.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Дуремарчик сельпошный - твоё серое геморойно-геймерное бытиё раскрашенно беганьем за профессиналом по всем страницам с различными погонялами на посмех .. Ты такой же как вадик с кирой, немощный и жалкий. Футбол ты зыришь на уровне ахинейки за 3,8 - 4,5 сек. по системе хилого откосячка в задрипанном пгт. Видеть футбол таким дилетантикам из массовочки не дано по умолчанию.

    29.09.2025

  • Вездесущий Best!

    дедуля опять па памойкам хавку ищешш? старый извращенец!

    29.09.2025

  • Вездесущий Best!

    симон мудозвон!

    29.09.2025

  • Кудрявый мальчуган

    У Шали рожа алкашеская. Пора в запой!

    29.09.2025

  • Вездесущий!!!!!

    кормовкин, ты тупень!

    29.09.2025

  • Smash.

    Всем, кто недоумевает: 1. См. графу "забитые". 2. Состав Факела сейчас сильнее, чем был в РПЛ, он должен в ФНЛ выносить всех, как Балтика в прошлом году. 3. Пару матчей я посмотрел полностью. Это рука/лицо. Игры вообще нет, игроки не знают что с мячом делать. .. Почему на третьем месте? - см. п.2

    29.09.2025

  • Вездесущий!!!!!

    шкурц тудротик буй тебе вротик!

    29.09.2025

  • Павел Верещагин

    Да, тогда эти козлы большого овна наделали. А ведь какая могла быть сборная...

    29.09.2025

  • Топотун

    Спирт, ты судишь геев э Гей Хаусе когда они играют в :soccer: ?

    29.09.2025

  • Konstantin

    15 летний круговорот Российских одних и тех же тренеров, когда же это бля____ство прекратиться. Одни в управлении крепко сидят, никого не пускают

    29.09.2025

  • analytica

    Письмо 14 -- карма на всю жизнь для его авторов (Шалимов и Мостовой). Да и подписанты, кроме разве что Карпина после окончания игроцкой карьеры преуспели не особо.

    29.09.2025

  • Max Stch

    враки...там сразу и Шалимову неустойку полторашку и закусь

    29.09.2025

  • Konstantin

    Инсайд "Шалимов провел переговоры с руководством Спартака, в ближайшее время обьявят о назначении. Деян Станкович будет уволен с выплатой неустойки в 3 млн. долларов.

    29.09.2025

  • Александр Максаков

    Видемо умеет только носки дилить .

    29.09.2025

  • 25 быков.

    урал в анал

    29.09.2025

  • Derbist

    У Факела 6 побед в 6 первых играх. И вдруг начали Шалю сливать...

    29.09.2025

  • lvb

    Да шо жеж такое? Опять Игореше-письмоносцу, болтливому.. в будку Матч ТВ.. на работу устраиваться?)) А по мне ему там самое место.. Рассказывает он хорошо, интересно. А вот тренить даже ФНЛ это точно не его. Пусть в будке экспертит)

    29.09.2025

  • kolos249

    Что-то быстро он пошёл на вылет...

    29.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Команда "Труд" Воронеж была вполне играющей командой. Дело не в месте нахождения рояля .. дело в пианистах ..

    29.09.2025

  • kot Begemot

    Факел - жопа российского футбола. Сколько бы тренеров ни поменяли, всё равно будут в жопе, потому что это их место

    29.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Круговорот тренерских недоучек в орбите российского ногомяча. Отделению нарцисных Андрюшек на матч-ТВ грядет пополнения рядов дилетантских недоучек. Главное то - это платочек в кармашке, при несение очередной ахинейки в эфире.

    29.09.2025

  • prosvet81

    ска прям поржал)) можно ещё Щербаченко добавить

    29.09.2025

  • andyk82

    30 с лишним лет прошло... Карма!

    29.09.2025

  • ALEX1984

    дело не в тренере , а в клубе .

    29.09.2025

  • Nikolaevich

    Всё началось в Иваново. Кириченко с Текстильщиком дорогу перешёл.

    29.09.2025

  • shpasic

    отмучился.

    29.09.2025

  • ALEX1984

    для тупых экспериментов нсть свинарня , что ему в фарме делать с его то регалиями.

    29.09.2025

  • Rais Zh

    Посмотрел обзор матча. Сколько нужно попыток Факелу, чтобы с 6 метров (вратарская зона) попасть в рамку ворот мимо вратаря? Вчера двух раз не хватило. Судя по таблице у Факела с количеством забитых мячей беда. Новый тренер научит не мазать?

    29.09.2025

  • оппонент

    Нигде и никак у Игорька не получается. Наверное не его это тренерское дело. Давай дуэтом с царём брехать.

    29.09.2025

  • ALEX1984

    Золотые слова !!!

    29.09.2025

  • ALEX1984

    не зрен им в вышке делать . свиньям конечно нужен еще один фарм , чтоб сливал им очки , иначе вылетят навстречу факелу в пердив !

    29.09.2025

  • ALEX1984

    воронежским быдло-утыркам место в перливе !

    29.09.2025

  • ALEX1984

    блевотина это воронежские быдло-болельщики .

    29.09.2025

  • ALEX1984

    В воронеже идут на поводу своего быдла , а в свинарне нет . А если серьезно , то количество отступных несоизмеримо .

    29.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Зениту-то? Согласен, безнадёжный пациент.

    29.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кхм. Если по результатам, то странно. Но вообще Шалимов жук еще тот.

    29.09.2025

  • Vorlod

    Чайка проиграла много матчей подряд ,с кошмарным числом пропущенных мячей ,а Факел им дома ни одного не забил ,так что логично ,игры у них нет

    29.09.2025

  • Aston Villa

    А шофёра из Раменского не пробовали менять???

    29.09.2025

  • Gena34

    Они все таки пройдут весь путь через ТУМАННННН)))

    29.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Всё ясно в пердиве . Урал - Чемпион !

    29.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Abuezidych 3.0.

    29.09.2025

  • Darkman79

    Болельщики Спартака давно плюются от футбола Станковича,да и результат хуже чем у Факела,но чего то Станковича не убирают)))Тут какие то подводные камни

    29.09.2025

  • Андрей Гридасов

    Еще один сгорел на "факельной" работе. Как много их явилось в том огне...

    29.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    студия матч!тв ждет своих героев

    29.09.2025

  • инок

    Вот опять у Шалимова прямая дорога на Матч ТВ учить других, как тренировать и ставить игру..

    29.09.2025

  • Урусов

    Сегодня, наверное, второй День рождения Факела.

    29.09.2025

  • кампо

    Он на 3 месте идет - где он обделался?

    29.09.2025

  • Дмитрий Лаврентьев

    Пора уже чинушам самим начинать тренировать футбольные команды

    29.09.2025

  • кампо

    Откуда в этой третьесортной команде такие амбициозные болельщики? Идут на третьем месте в шаге от выхода в РПЛ и все равно недовольны.

    29.09.2025

  • dynamite

    Скоро появится старый-новый "эксперт" на матч ТВ.

    29.09.2025

  • Andrey Cherkasov

    потому что тренировать, не письма писать

    29.09.2025

  • инок

    У Факела тактика по постоянным отставкам тренеров для встряски коллектива футболистов сохраняется и в ФНЛ, только и всего.)

    29.09.2025

  • spar001

    никогда такого не было и вот опять:grin:... что сейчас-то нет так?... команда наверху... или Асхабадзе по другому управлять не умеет, ему надо тренеров каждые полгода менять?... сразу видно федуновскую школу мненеджемента:joy:...

    29.09.2025

  • Михаил 888

    Страненько ,вроде результаты были неплохие.

    29.09.2025

  • Влад

    Упаси Боже...

    29.09.2025

  • Vasssya

    Команда стоит на месте с прямым выходом в РПЛ, а тренера в отставеку?! Чего ещё надо?

    29.09.2025

  • SuperDennis

    Так понимаю, Шалимова уволила Чайка из села Песчанокопского, с которой Шалимов умудриться сыграть дома по нулям. Логичное увольнение!

    29.09.2025

  • LemieuxMario3

    Почувствовал шатающееся под станковичем кресло?)))

    29.09.2025

  • Витольд III

    Сколько раз ему нужно ещё обделаться, чтобы все вокруг поняли, что он не тренер?

    29.09.2025

  • ONIKAN2013

    Просто не везёт с командами.

    29.09.2025

  • СЕРХИО76

    Эксперт на Матч-ТВ это проклятие какое-то. Там только обсуждать других могут, а реально что то сделать сразу отставка. Шалимов, Григорян, Быстров, Карнаухов, Писарев не дадут соврать.

    29.09.2025

  • ONIKAN2013

    Хорошо бы.

    29.09.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Всё просто - ему попадаются хреновые команды. Он-то супер!!:rofl::rofl::rofl:

    29.09.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Не грусти парень, еще столько команд, которых ты не тренировал...по 3-4 месяца в каждой и товарищ Гиннесс пожмет тебе руку...

    29.09.2025

  • Александр.

    Писарева туда теперь и пинда Факелу будет полная:laughing:

    29.09.2025

  • Топотун

    Топотун свободен !

    29.09.2025

  • Valekka

    Шалимов,как бесполезный больной зуб-удаляют моментально!!

    29.09.2025

  • Топотун

    Моркоу, узнай у Спирта как можно дома с никакой Чайкой нули катать !

    29.09.2025

  • Ilya Gudman

    так его уже никуда и не брали последнее время пока Асхабадзе не подтянул денег бюджетных попилить на пару

    29.09.2025

  • Ilya Gudman

    Этому колхозу никто не поможет , это же гордость российского футбола фк Факел , целых 7 раз играл в высшей лиге нашей страны )))

    29.09.2025

  • Врн36

    у нас для первой лиги состав по требанию шалимова один из лучших

    29.09.2025

  • Врн36

    Ты видел игры факела, особенно дома. Когда с юнцами из Чайки мы играем отбороны, когда удаляют защитника за детсккий фол, когда вратарь факела вводит мяч при 0:0 дома полтары минуты, когда играют не пойми во что, когда с таким составом мы в первой лиге должны проходить катком, когда трибуны ждали голов хотя бы в первой лиге, когда трибуны вчера взорвались. Такого не было не при одном тренере. Щалимов, худший из всех бывших. Да и посмотри вчерашнюю прессуху

    29.09.2025

  • Роман Морковкин

    Судя по результатам, странное решение. Но, насколько мне известно, болельщики Воронежа плевались от футбола, который команда демонстрировала при Шалимове, вот руководство и приняло решение сделать тренера козлом отпущения, хотя у самих рыльце тоже в пушку. Как бы то ни было, реальность такова, что Шаля в очередной раз признан профнепригодным даже для пердива. Но без работы он не останется - студия Матч ТВ ждёт экспертов с распростёртыми объятьями.

    29.09.2025

  • Влад

    Хороший был футболёр. Только вот ни как не поймет - тренерство не его. От слова- совсем.

    29.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    Наравне с депутатами Госдуры.

    29.09.2025

  • Глупый

    готовится в спартак

    29.09.2025

  • инок

    Ташуев, на старт тренером в Факел! Пятибратову приготовиться..

    29.09.2025

  • Djin Ignatov

    ВРЕМЕНЩИКИ !! Завтра увидим экспертом с другими в программе на ТВ Спорт !! Вот так поработают полгода - год , получат миллионы и на печку опять спать , на ТВ ! Потом ВСЕ сначала ! И бабло хорошее и вроде иногда становится главным тренером !

    29.09.2025

  • Топотун

    Васю Гоблина назначили ио.

    29.09.2025

  • Топотун

    Проклят из за письма.

    29.09.2025

  • Sergey_Marcus

    Пол года. Вот тебе и жизнь тренера. Все схемы, наработки, стратегии. Пол года, и нет тебя. Скринте - сейчас Ташуев придет. Тот еще скорострел.

    29.09.2025

  • Я Знаю Историю

    то ли дело при прежнем тренере весело играли)) и ерунда, что с треском вылетели))

    29.09.2025

  • olc

    На два очка от первого места? Еще и в десятку не попадете. Денег нет, нападающих нет. И дело не в тренерах, сколько уж поменяли?

    29.09.2025

  • Топотун

    Мальцев, хочешь скат?

    29.09.2025

  • СОЮЗ СОВЕТОВ

    Шалимов нигде долго не задерживается, интересно почему?

    29.09.2025

  • Топотун

    Чайку дома надо обыгрывать !

    29.09.2025

  • Я Знаю Историю

    Очень странное решение А целом результат положительный, выход в вышку вполне реален Такое ощущение, что по трансферам не договорились и Шалимов снял с себя ответственность без усилений

    29.09.2025

  • Александр Солодовников

    Губернаторы у нас лучше всех в футболе разбираются....)

    29.09.2025

  • Михаил Малышев

    кака-то

    29.09.2025

  • khorin66@mail.ru

    Блин ДНИЩУ Российского футбола с его гавноболелами и не поможет уже ни кто.

    29.09.2025

  • Alexey Bulatov

    Неужели это случилось,Факел,при этом тренеришке стал самым тошным "автобусом" в Восточной Европе,под названием,главное не пропустить,а там... как получится,хуже тренера и результатов,при любом варианте,быть не может.

    29.09.2025

  • gan75

    Не царский уровень :sunglasses:

    29.09.2025

  • царя,царя,царя!!!

    29.09.2025

  • Слоноул

    Самое время для явления Мостового народу.

    29.09.2025

  • Врн36

    Бог услышал молитвы болельщиков. На такую блевотину не возможно смотреть. Верните Петровича или уж хотя бы деда Ташуева, потому что хуже уже не куда

    29.09.2025

    «Урал» — «СКА-Хабаровск»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
    2
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    3
    		 Факел 12 7 3 2 10-7 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 12 5 4 3 19-13 19
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 12 3 3 6 12-21 12
    14
    		 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    4.10 00:00
    Чайка – Родина
    		 - : -
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 - : -
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 - : -
    5.10 00:00
    Торпедо – Черноморец
    		 - : -
    5.10 00:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 - : -
    5.10 00:00
    Сокол – Арсенал
    		 - : -
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		 7
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 6 1 1
    Вся статистика

