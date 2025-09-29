Шалимов покинул пост главного тренера «Факела»

«Факел» объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. Решение принято по обоюдному согласию сторон.

56-летний Шалимов работал в «Факеле» с апреля 2025 года. В 21 матче под руководством Шалимова команда одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Набрав в 12 матчах 24 очка, воронежцы занимают третье место в таблице первой лиги сезона-2025/26 и отстают от лидирующего «Спартака» из Костромы на 2 балла (у «Спартака» есть игра в запасе).

Шалимов также тренировал «Урал», «Ахмат», «Химки», «Краснодар», «Уралан», «Краснознаменск» и женскую сборную России.