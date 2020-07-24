Сезон в ФНЛ стартует 1 августа, а завершится 15 мая

Опубликован календарь первого тура Олимп-ФНЛ-2019/20. Как ранее стало известно, в турнире примут участие 22 команды. Шесть из них вылетят в ПФЛ, две напрямую поднимутся в РПЛ, еще две сыграют стыковые матчи. Место шести вылетевших команд заменят четыре победителя групп в ПФЛ.

Первый тур пройдет в субботу, 1-2 августа.

1 августа (суббота)

«Чертаново» — «Спартак-2»

«Нижний Новгород» — «Томь»

«Иртыш» — «Енисей»

«Динамо» Брянск — «Оренбург»

«Нефтехимик» — «Чайка»

«Алания» — «СКА-Хабаровск»

«Текстильщик» — «Велес»

«Волгарь» — «Краснодар-2»

«Факел» — «Акрон»

2 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Балтика»

«Шинник» — «Торпедо»

Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.