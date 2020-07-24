Сезон в ФНЛ стартует 1 августа, а завершится 15 мая
Опубликован календарь первого тура Олимп-ФНЛ-2019/20. Как ранее стало известно, в турнире примут участие 22 команды. Шесть из них вылетят в ПФЛ, две напрямую поднимутся в РПЛ, еще две сыграют стыковые матчи. Место шести вылетевших команд заменят четыре победителя групп в ПФЛ.
Первый тур пройдет в субботу, 1-2 августа.
1 августа (суббота)
«Чертаново» — «Спартак-2»
«Нижний Новгород» — «Томь»
«Иртыш» — «Енисей»
«Динамо» Брянск — «Оренбург»
«Нефтехимик» — «Чайка»
«Алания» — «СКА-Хабаровск»
«Текстильщик» — «Велес»
«Волгарь» — «Краснодар-2»
«Факел» — «Акрон»
2 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Шинник» — «Торпедо»
Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.
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