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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Сергей Юран: «Химки» готовятся к Кубку России и РПЛ»

13 июля 2020, 16:52
Сергей Юран. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Юран. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил «СЭ» о результатах заседания наблюдательного совета клуба.

В воскресенье министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ», что на 90 процентов команда будет выступать в ФНЛ, а участие в премьер-лиге не рассматривается.

— В заседании участвовали четыре человека, никакого решения по поводу участия в РПЛ не принято. Это была предварительная встреча, — заявил Юран. — Команда готовится к полуфиналу Кубка России и готовится к РПЛ. Я пытаюсь не реагировать на такие слухи, но игроки тоже все это читают. (Евгений Белоусов)

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