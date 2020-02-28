Сергей Юран: «Химки» будут играть на победу в каждом матче. Возможно, спонсор для РПЛ появится»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился с «СЭ» впечатлениями от победы на Кубке Олимп ФНЛ (в финале красно-черные разгромили полуоснову «Тамбова» — 7:0) и рассказал о задачах на сезон. Напомним, ранее стало известно, что подмосковный клуб не будет выходить в РПЛ.

— Есть удовлетворенность от результата на Кубке ФНЛ. После месяца работы с командой смогли победить на турнире с участием 16 команд (две из премьер-лиги, чемпион Латвии).

Что касается качества нашей игры, то в целом, она мне понравилась. Конечно, шероховатости остаются. Но это и нормально. Сейчас еще объективно не может получаться абсолютно все. Физически, думаю, ребята готовы на 75-80 процентов.

Немного поменяли схему. Больше делаем акцент на контроль мяча. Стараемся играть в более агрессивный, осмысленный футбол. Просто так терять мяч и потом за ним бегать — это не для меня.

7:0 в финале? Да, «Тамбов» играл не оптимальным составом, но это все-таки ближайший резерв. И мы прежде всего исходили от себя . От своей игры, что мы хотели. В принципе выполнили план на игру. В любом случае, нам же не стойки противостояли, а живые люди.

Подопечные довольно быстро усвоили наши требования. И я хотел бы отдать должное игрокам. Изначально понимал их потенциал, видел отдельные матчи. Все ребята неплохо оснащены технически, способны играть в тот футбол, который мы хотим видеть в их исполнении. Парни с третьей-четвертой тренировки уже схватили наши идеи. Это приятно. Считаю, двигаемся по нарастающей.

Созрел ли Полярус для премьер-лиги? В принципе, он уже играл в премьер-лиге, только украинской. Так что и здесь готов выступать в элитном дивизионе. Все данные есть. Насколько я знаю, к нему имеется интерес из РПЛ. Главное, чтобы продолжил играть с таким же жалением и самоотдачей.

5 марта нам предстоит кубковый матч с «Торпедо». Сильный соперник с мастеровитыми игроками. Как раз проверим свои силы на фоне такого оппонента. Считаю, подойдем к игре во всеоружии. Попробуем минимизировать козыри автозаводцев. Доношу игрокам, что эта один из самых определяющих матчей. Играем на совсем стадионе, при своих болельщиках. Могу им пообещать, что бой мы дадим.

С «Химок» снята задача по выходу в премьер-лигу? Какие у меня теперь амбиции? Нам надо радовать игрой своих болельщиков и побеждать в каждом матче. Премии ведь тоже никто не отменял. Нам нужно просто качественно делать свою работу. А там все возможно. Глядишь, через месяц или через неделю появится спонсор для РПЛ.

Хотел бы поблагодарить губернатора за то, что выделяются средства, руководство области, администрацию города Химок за поддержку. (Виталий Айрапетов)