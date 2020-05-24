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Сергей Юран: «Главное, что клуб «Химки» будет сохранен. Дверь в РПЛ пока не закрыта»

14:23
Сергей Юран. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Сергей Юран. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал интервью министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в котором тот четко дал понять, что объединения «Химок» с «Родиной» не планируется.

— Прежде всего, хочу поблагодарить Романа Игоревича за то, что он внес ясность, — сказал Юран. — Самое главное, что клуб «Химки» с его традициями будет сохранен. Это очень важный аспект. Теперь мы ждем, когда нам разрешат тренироваться, чтобы начать подготовку к полуфиналу Кубка России. Дверь в РПЛ пока не закрыта. Еще есть время, чтобы найти спонсоров. Клуб ведет активную работу в этом направлении, ищет инвесторов. (Виталий Айрапетов)

Министр спорта МО: «Скорее всего, «Химки» продолжат играть в ФНЛ. Слияния с «Родиной» не будет»

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