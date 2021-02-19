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Сергей Ташуев возглавил «Чайку»

16:48
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Сергей Ташуев стал главным тренером «Чайки», сообщает 19 февраля пресс-служба клуба из Песчанокопского.

С 7 января 62-летний специалист работал с командой в статусе старшего тренера. Соглашение с Ташуевым рассчитано до конца сезона-2020/21.

5 февраля «Чайка» объявила об уходе с поста главного тренера команды Магомеда Адиева. Адиев возглавлял команду с ноября 2019 года. «Чайка» занимает 13-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 26 туров, на ее счету 33 очка.

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