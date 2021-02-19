Сергей Ташуев возглавил «Чайку»
Сергей Ташуев стал главным тренером «Чайки», сообщает 19 февраля пресс-служба клуба из Песчанокопского.
С 7 января 62-летний специалист работал с командой в статусе старшего тренера. Соглашение с Ташуевым рассчитано до конца сезона-2020/21.
Сергей Ташуев — главный тренер «Чайки»— ФК «Чайка» (@chaykafc) February 19, 2021
Сергей Абуезидович Ташуев официально назначен главным тренером ФК «Чайка». Напомним, что с 7 января 2021 года специалист работал с командой в статусе старшего тренера. Соглашение рассчитано до окончания сезона-20/21.#будьвстае pic.twitter.com/PHreMAitvG
5 февраля «Чайка» объявила об уходе с поста главного тренера команды Магомеда Адиева. Адиев возглавлял команду с ноября 2019 года. «Чайка» занимает 13-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 26 туров, на ее счету 33 очка.
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