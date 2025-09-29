Ташуев ждет предложения от «Факела»: «Я хочу работать»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в «Факел».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что руководство воронежского клуба рассматривает Ташуева и Олега Василенко на замену Игорю Шалимову.

«Предложения не было. Если оно будет, будем разговаривать. Любой тренер хочет работать. Я хочу. Но главное, чтобы было предложение», — сказал Ташуев «СЭ».

Набрав в 12 матчах 24 очка, воронежцы занимают третье место в таблице первой лиги и отстают от лидирующего «Спартака» из Костромы на 2 балла (у «Спартака» есть игра в запасе).

Шалимов работает в «Факеле» с апреля 2025 года. В 21 матче под его руководством команда одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.