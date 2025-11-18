Собянин заявил, что реконструкцию стадиона «Торпедо» в Москве завершат в 2026 году

Реконструкцию стадиона «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова в Москве завершат в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня идут работы, которые уже находятся в продвинутой, можно сказать, завершающей стадии. Современное поле, современный стадион, тренировочные поля, детская академия футбола и так далее. Я думаю, это будет один из самых лучших стадионов нашей страны», — цитирует ТАСС Собянина.

На данный момент готовность объекта составляет 70 процентов. Реконструкцию планируют завершить в третьем квартале 2026-го. После обновления арена будет вмещать около 15 тысяч человек.