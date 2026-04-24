Внук — о нападении на Виктора Шустикова: «Какой-то нехороший человек стукнул по голове, хотел ограбить»
Экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как напали на его дедушку — легендарного защитника черно-белых Виктора Шустикова.
— Сын Стрельцова рассказывал нам, что лет пять назад Виктора Михайловича кто-то ударил. Лежал около метро, чуть не умер.
— Было. Только не пять лет назад, довольно давно. Какой-то нехороший человек стукнул по голове, хотел ограбить. Дед сполз на асфальт, а все проходили мимо. Думали, пьяный или бомж.
— Какой кошмар.
— После этого у деда и пошли проблемы с головой. Начал многое забывать.
— Удар был сильный?
— Приличный. Слава богу, кто-то пригляделся, узнал. Вызвал скорую. Но сколько дед так пролежал? Неизвестно...
— Сам он что-то говорил?
— Нет. К стадиону всегда ходил одной дорогой, через дворы. Вот идет, и все, больше ничего не помнит. Даже не видел, как нанесли удар по голове.
— В полицию обращались?
— Не стали.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|16
|14
|1
|1
|48-15
|43
|
2
|Сочи
|16
|10
|2
|4
|26-17
|32
|
3
|Урал
|16
|9
|4
|3
|27-11
|31
|
4
|Торпедо
|16
|8
|5
|3
|28-13
|29
|
5
|Спартак Кс
|16
|8
|4
|4
|22-16
|28
|
6
|Велес
|17
|8
|4
|5
|21-20
|28
|
7
|Шинник
|16
|5
|8
|3
|20-17
|23
|
8
|Волга
|17
|6
|4
|7
|22-23
|22
|
9
|Уфа
|16
|5
|7
|4
|18-15
|22
|
10
|Ротор
|16
|5
|5
|6
|23-18
|20
|
11
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|19-33
|19
|
12
|Челябинск
|16
|5
|3
|8
|21-26
|18
|
13
|Ленинградец
|16
|4
|5
|7
|15-26
|17
|
14
|КАМАЗ
|16
|3
|5
|8
|20-28
|14
|
15
|Енисей
|16
|3
|5
|8
|16-33
|14
|
16
|Нефтехимик
|16
|4
|1
|11
|11-24
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|16
|3
|4
|9
|20-28
|13
|
18
|Текстильщик
|16
|2
|5
|9
|12-26
|11
|7.11
|16:00
|Арсенал – Челябинск
|- : -
|7.11
|17:00
|Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|7.11
|17:00
|Шинник – Уфа
|- : -
|8.11
|09:45
|Енисей – Сочи
|- : -
|8.11
|10:00
|СКА-Хабаровск – Текстильщик
|- : -
|8.11
|11:30
|Урал – Волга
|- : -
|8.11
|16:00
|Ротор – Ленинградец
|- : -
|8.11
|20:00
|Спартак Кс – Нижний Новгород
|- : -
|9.11
|19:30
|Велес – КАМАЗ
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|6
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|14
|1
|5
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|7
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|11
|1
|4