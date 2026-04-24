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Внук — о нападении на Виктора Шустикова: «Какой-то нехороший человек стукнул по голове, хотел ограбить»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как напали на его дедушку — легендарного защитника черно-белых Виктора Шустикова.

— Сын Стрельцова рассказывал нам, что лет пять назад Виктора Михайловича кто-то ударил. Лежал около метро, чуть не умер.

— Было. Только не пять лет назад, довольно давно. Какой-то нехороший человек стукнул по голове, хотел ограбить. Дед сполз на асфальт, а все проходили мимо. Думали, пьяный или бомж.

— Какой кошмар.

— После этого у деда и пошли проблемы с головой. Начал многое забывать.

— Удар был сильный?

— Приличный. Слава богу, кто-то пригляделся, узнал. Вызвал скорую. Но сколько дед так пролежал? Неизвестно...

— Сам он что-то говорил?

— Нет. К стадиону всегда ходил одной дорогой, через дворы. Вот идет, и все, больше ничего не помнит. Даже не видел, как нанесли удар по голове.

— В полицию обращались?

— Не стали.

Сергей Шустиков.Сергей Шустиков: «Понял, что сегодня «Торпедо» не нужен»
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ФНЛ 2025/2026 — расписание матчей 31-го тура Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 16 14 1 1 48-15 43
2
 Сочи 16 10 2 4 26-17 32
3
 Урал 16 9 4 3 27-11 31
4
 Торпедо 16 8 5 3 28-13 29
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 16 5 8 3 20-17 23
8
 Волга 17 6 4 7 22-23 22
9
 Уфа 16 5 7 4 18-15 22
10
 Ротор 16 5 5 6 23-18 20
11
 Арсенал 16 5 4 7 19-33 19
12
 Челябинск 16 5 3 8 21-26 18
13
 Ленинградец 16 4 5 7 15-26 17
14
 КАМАЗ 16 3 5 8 20-28 14
15
 Енисей 16 3 5 8 16-33 14
16
 Нефтехимик 16 4 1 11 11-24 13
17
 СКА-Хабаровск 16 3 4 9 20-28 13
18
 Текстильщик 16 2 5 9 12-26 11
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7.11 16:00 Арсенал – Челябинск - : -
7.11 17:00 Торпедо – Нефтехимик - : -
7.11 17:00 Шинник – Уфа - : -
8.11 09:45 Енисей – Сочи - : -
8.11 10:00 СКА-Хабаровск – Текстильщик - : -
8.11 11:30 Урал – Волга - : -
8.11 16:00 Ротор – Ленинградец - : -
8.11 20:00 Спартак Кс – Нижний Новгород - : -
9.11 19:30 Велес – КАМАЗ - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 10
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 6
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 6
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 14 1 5
Ярослав Гребенкин
Ярослав Гребенкин

СКА-Хабаровск

 7 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 11 1 4
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