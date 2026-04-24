Внук — о нападении на Виктора Шустикова: «Какой-то нехороший человек стукнул по голове, хотел ограбить»

Экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как напали на его дедушку — легендарного защитника черно-белых Виктора Шустикова.

— Сын Стрельцова рассказывал нам, что лет пять назад Виктора Михайловича кто-то ударил. Лежал около метро, чуть не умер.

— Было. Только не пять лет назад, довольно давно. Какой-то нехороший человек стукнул по голове, хотел ограбить. Дед сполз на асфальт, а все проходили мимо. Думали, пьяный или бомж.

— Какой кошмар.

— После этого у деда и пошли проблемы с головой. Начал многое забывать.

— Удар был сильный?

— Приличный. Слава богу, кто-то пригляделся, узнал. Вызвал скорую. Но сколько дед так пролежал? Неизвестно...

— Сам он что-то говорил?

— Нет. К стадиону всегда ходил одной дорогой, через дворы. Вот идет, и все, больше ничего не помнит. Даже не видел, как нанесли удар по голове.

— В полицию обращались?

— Не стали.