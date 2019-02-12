Сергей Пиняев: "Сульшер сказал: "Через два года ты будешь играть на месте Лингарда"

14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев рассказал о своей стажировке в "Манчестер Юнайтед". По его словам, у футболистов основного состава нет звездных замашек.

- В принципе, они все очень дружелюбные. Дают понять, что они не высоко, что они вот так стукнут тебе, - завил Пиняев в интервью Youtube-каналу "Красава". - Погба во время тренировки проходит и хлопает по плечу. Приятный человек на самом деле.

– Правда, что Сульшер подколол Лингарда: мол, когда этот парень подрастет, ты сядешь на лавку?

– Да, было такое. Сульшер сказал: "Через два года ты будешь играть на месте Лингарда".

Ранее сообщалось, что "МЮ" хочет забронировать Пиняева до его 18-летия.