Сергей Корниленко: «Самара за 10 лет стала для меня домом»

На прошедшем накануне совещании по развитию футбола и работе «Крыльев Советов» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил назначить Сергея Корниленко спортивным директором клуба.

— Еще утром мы с тренерским штабом проводили занятие с командой. Мне заранее сказали только, что должен быть здесь с докладом и своим видением ситуации, — цитирует Корниленко сайт «Крыльев». — Поэтому предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным. Был удивлен. Самара за 10 лет стала для меня домом. Родным, любимым городом. Хочется работать со всей ответственностью и быть полезным клубу. Уже есть много мыслей, как сделать нас всех вместе лучше.

— Какие задачи поставил перед вами Дмитрий Азаров во время личного общения?

— Обо всех стоящих задачах много говорилось во время общего собрания. Я поблагодарил Дмитрия Игоревича за оказанное доверие. Сейчас предстоит много работы. В первую очередь надо разработать стратегию, как мы будем развиваться дальше.

— В чем будет именно ваша часть работы? Комплектование, игроки, тренеры?

— Это спортивный блок, в первую очередь. Говорить о работе по комплектованию, об игроках, тренерах можно будет через несколько дней.

— Вы во время выступления извинились перед болельщиками за прошедший сезон. Почему?

— Потому что команда вылетела в первую лигу, там не ее место, я считаю. Не должен футбольный клуб «Крылья Советов» находиться в ФНЛ. Поэтому я посчитал нужным извиниться от лица команды.