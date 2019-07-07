Сергей Игнашевич: "Торпедо" хочет усилиться еще одним-двумя игроками"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич после гостевого матча 1-го тура Олимп-ФНЛ с "Факелом" (1:0) рассказал о трансферной политике команды.

– Какая задача у "Торпедо" на сезон?

– Мы уже озвучивали о них на официальном сайте. Сейчас задача побеждать в каждом матче. На сезон задача минимум – закрепиться в ФНЛ. Задача максимум – постараться добиться максимальных целей в этом турнире.

– Команда полностью сформирована?

– Нет, не полностью. До 1 сентября еще есть время, поэтому мы находимся в активном поиске. Хотим еще одного, может, двух игроков приобрести. (Александр Рогулев)

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