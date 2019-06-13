Сергей Игнашевич: "С зимы считал, что готов начать карьеру тренера"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о подготовке к работе на тренерском посту.

Напомним, после ЧМ-2018 Игнашевич завершил карьеру игрока, а этим летом был назначен главным тренером московского "Торпедо", которое в этом году сыграет в турнире ФНЛ.

– Да, я начал готовиться летом, сразу после чемпионата мира. Параллельно работал в молодежной команде ЦСКА помощником главного тренера, и помогал Станиславу Саламовичу в первой сборной. То есть зимой, считаю, получил те методические знания, с использованием которых могу начинать тренерскую карьеру. То есть зимой рассматривал всерьез несколько предложений для начала карьеры тренера. С зимы считал, что готов – вопрос практики, конкретного клуба. (Иван Торопцев)

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