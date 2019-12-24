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Сергей Игнашевич: «С удовольствием подписал контракт с «Торпедо»

13:49
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Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями о переподписанном контракте с клубом. Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.

— Мне очень приятно работать здесь, — цитирует официальный сайт клуба Игнашевича. — Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Ивановича Авдеева и президента Елены Васильевны Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт.

Дополнительная информация

https://torpedo.ru/news/40721/

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