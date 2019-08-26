Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Арсенала», блогер Евгений Савин взял интервью у главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича. Об этом сообщает Youtube-канал «Красава». 40-летний российский специалист понимал, что фанаты московской команды будут недовольны в связи с подписанием контракта с нападающим Игорем Лебеденко.

В 2004-м Лебеденко перешел из «Торпедо» в состав конкурента из Москвы — «Локомотив». В июне 2019-го стало известно, что 36-летний форвард подписал контракт с черно-белыми. Болельщики «Торпедо» с негативом отнеслись к возвращению Лебеденко.

— Знал ли я о том, что после решения приобрести Лебеденко куча говна полетит со стороны фанатов?Знал, конечно, — сказал Игнашевич. — Но я так же знал, что он — хороший человек и отличный футболист. Болельщики все это увидят, прежде всего, на футбольном поле, оценят и будут иначе смотреть на некоторые вещи. Жизнь футболиста такая, так она устроена. Он стремился сначала в «Локомотив», потом, может быть, попасть из «Локомотива» в «Реал». Это нормально, если есть такая возможно, все стремятся к этому.

Игнашевич объяснил, почему хочет поехать на стажировку к Нагельсманну и Гасперини// Сергей Игнашевич: «Мог бы я перейти в «Спартак»? В ЦСКА пришел из «Локомотива»