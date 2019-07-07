Сергей Игнашевич: "Игрока в себе еще не убил, но это мне помогает"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич после гостевого матча 1-го тура Олимп-ФНЛ с "Факелом" (1:0) рассказал о своей дебютной официальной игре в новой роли.

– Сложный получился матч для дебюта, многие волновались. И мы, и соперники, это чувствовалось. Достаточно нервная игра и, соответственно, нерезультативная, – сказал Игнашевич на пресс-конференции.

– Сегодня ваш первый официальный матч в роли главного тренера. Были какие-то неожиданные ощущения?

– Нет, не было. Я для себя не делю матчи на официальные и товарищеские. Поэтому сегодняшний матч не был дебютом для меня.

– Концовка получилась нервной. Не хотели сами выбежать, помочь команде в своей штрафной?

– Было нервно, конечно (улыбается). Но нет, не хотел.

– То есть игрока в себе уже убили?

– Нет, никого я не убивал. Наоборот, мне они помогают в этой работе я считаю.

– По такой погоде разрушать, как делал "Факел", легче?

– "Факел" глубоко оборонялся, держал свою половину поля. Нам было очень тяжело вскрыть их оборону. К счастью, за счет стандартного положения нам удалось забить гол. В концовке было определенное давление на наши ворота, и ребята с ним справились. По такой погоде, когда соперник играет в длинную передачу и мотивирован, хорошая команда должна держать удар. Собственно, мы справились. Значит, все сделали правильно. (Александр Рогулев)

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