Сергей Игнашевич – фанатам "Торпедо": "Нужно уметь прощать"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о своих впечатлениях от назначения в команду.

– Не опасаетесь ли, что будут провокации с трибун в связи с недовольством активных болельщиков? Они уже негативно отреагировали на переход Игоря Лебеденко, – вопрос Игнашевичу.

– Я готов ко всему и за годы в футболе привык к давлению и такого рода поворотам, поэтому не думаю, что с этим будут какие-либо проблемы. Во-вторых, не думаю, что будут провокации, а если они будут, большинство остановит тех, кто захочет что-то крикнуть.

– Как будете настраивать игроков, готовить к таким вещам?

– Мы подписали контракты с Мишей Багаевым, Сашей Рязанцевым и Игорем Лебеденко. Мы не просто взяли новичков, мы взяли ребят, которые оставили свой след в истории клуба. Игорь – воспитанник школы ФШМ, Саша воспитанник зиловской школы, как и я. Миша провел несколько сезонов в "Торпедо" и болельщики были рады, и просили вернуть Мишу. Мы взяли трех опытных игроков, трех капитанов своих бывших клубов, это очень важно. И мы взяли игроков, на которых, как рассчитываем, будет опираться наша молодежь. Взяли игроков в каждую линию – защитника, полузащитника и форварда. А что касается Лебеденко, то общался с болельщиками на эту тему – нужно уметь прощать людей. Не вижу в случае с Игорем серьезных проблем, поскольку он, как любой амбициозный футболист, в своем время стремился пойти на повышение, чтобы бороться за высокие места. Он не мечтал только о "Локомотиве", когда уходил из "Торпедо", мечтал о более серьезном клубе – о Европе. Не стоит воспринимать его переход как неуважение к своему клубу. Его можно рассмотреть с той позиции, что он хочет оставить свой след и исправить недосказанность. (Иван Торопцев)​