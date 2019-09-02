Сергей и Наталья Игнашевич поют на Дне знаний. «Ля-ля-ля» и «жу-жу-жу»
18:36
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич и его жена Наталья выступили на торжественной линейке в честь начала учебного года. Супруги спели в хоре родителей для первоклассников песню «По секрету всему свету».
У Игнашевича четверо детей (двое — от первого брака). В этом году в школу пошел его четвертый сын Тимофей.
Сергей и Наталья Игнашевич поют о Дне знаний. «Ля-ля-ля» и «жу-жу-жу» pic.twitter.com/T8yIMXI2TF— СЭ Футбол (@se_football) September 2, 2019
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