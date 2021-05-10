Сергеев – о рекорде ФНЛ по забитым голам: «Не обращал внимания. Все по накатанной пошло — забивал и забивал»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился мнением о рекорде по количеству голов в ФНЛ, который он установил в сезоне 2020/2021.

«Я не обращал на него внимания. Говорили о рекорде Панченко, потом о рекорде Мухаметшина, теперь о рекорде Федькова. Но я на это не смотрел. Как-то все у меня по накатанной пошло — забивал и забивал. Теперь говорят, что побил рекорд.

Спасибо в первую очередь Игорю Витальевичу Осинькину, нашему главному тренеру и всему тренерскому составу, которые поверили в меня и доверили место в составе. И поставили комбинационный футбол. Имеем очень много моментов. Поэтому забили столько голов и заняли первое место», - приводит слова Сергеева «Известия».

Сергеев установил новый рекорд по количеству голов за один сезон в ФНЛ. На счету 25-летнего нападающего 40 голов в 41 игре — больше, чем у прежнего рекордсмена, Андрея Федькова, который установил свое достижение в 2004 году, выступая за «Терек».

«Крылья Советов» обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в РПЛ.