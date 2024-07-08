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Селюк — о переходе Вилинтона в «Торпедо»: «Нулевой футболист. Чем руководствовался Кононов?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк выступил с критикой в адрес главного тренера «Торпедо» Олега Кононова из-за перехода нападающего Апонсы Вилинтона.

«Я считаю, что это нулевой футболист. Я читаю, что болельщики «Торпедо» пишут, будто это я его привез. Его привез из «Шерифа» Леонид Истрати. Вся ответственность по трансферу — на Олеге Кононове. Я привез лишь Нене.

До «Шерифа» Вилинтон был в Корее во второй лиге, и там у него один гол. Чем руководствовался Кононов?! Это будет провальный трансфер. В «Шерифе» не знали, как отделаться от него, игрок ниже плинтуса. К сожалению для болельщиков «Торпедо», клуб не поднимется из ФНЛ в РПЛ. Увы», — цитирует Селюка Legalbet.

«Торпедо» 1 июля объявило о переходе 24-летнего колумбийца. Ранее форвард выступал за «Шериф», «Портимоненсе», «Ковилью» и корейский «Чунгнам Асан».

 

Источник: Legalbet
Олег Кононов
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Дмитрий Селюк
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