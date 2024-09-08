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Селюк: «Защитник «Шинника» Загре легко заиграл бы в «Локомотиве»

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Агент центрального защитника ярославского «Шинника» Бэна Загре Дмитрий Селюк заявил, что футболист сборной Буркина-Фасо был бы одним из лучших в большинстве команд РПЛ.

«Загре мог бы играть в «Локомотиве», он не хуже их футболистов. Просто у нас некоторые клубы смотрят на Европу, еще куда-то, а под ногами не видят. Загре мощный и здоровый, поэтому он может быть не для них, если они ищут себе защитника-игровика. Но Загре все тоже может. Вот в «Ахмате», «Химках» он бы точно играл. Загре способен спокойно выступать в командах с шестого по 16-е места в таблице РПЛ. Он будет там одним из лучших. Ему просто надо адаптироваться», — сказал Селюк Legalbet.

25-летний Загре стал футболистом «Шинника» в феврале 2024 года, перейдя из казахстанского «Кайсара». В нынешнем сезоне он провел за ярославцев восемь матчей. Контракт футболиста с «Шинником» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шинник
Дмитрий Селюк
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 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
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 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
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