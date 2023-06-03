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Сегодня, 10:14

Щербаченко: «Воецкий заслужил право дальше тренировать «Шинник»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Российский тренер Федор Щербаченко считает, что «Шиннику» не следует менять наставника этим летом. После ухода Вадима Евсеева в «Факел» исполняющим обязанности главного тренера ярославцев является Дмитрий Воецкий.

— В последнее время появились сообщения, что «Шинник» может не продлить контракт с Дмитрием Воецким.

— Что касается «Шинника» и Воецкого — оставят его или нет — давайте все же оперировать фактами. Дмитрий уже имеет довольно большой опыт. Хорошо проявил себя в «Сызрани». Команда шла вверху своей зоны. Показывала симпатичный футбол. Затем он реально усилил тренерский штаб «Чайки», которая в тот год уверенно сыграла в первом дивизионе.

Что касается «Шинника», то Вадим Валентинович (Евсеев — прим. «СЭ») просто так себе помощников не подбирает. Он очень внимательно оценивает профессиональные и человеческие качества своих ассистентов. Знаю, что Воецкий внес серьезный вклад в результаты ярославцев в этом сезоне. Евсеев, ушедший на повышение в «Факел», конечно, оставил фундамент, базу. Команда на тот момент делила 11-12-е места. После четырех игр под руководством Воецкого «Шинник» занимает 6-е-7-е место. В четырех матчах одержано три победы.

Правда, сегодня предстоит тяжелый гостевой матч с «Краснодаром-2». Это и логистика, и то, что на финише сезона разыгралась молодая команда, которая уже не имеет турнирной мотивации. Так в футболе бывает. «Шинник» к тому же испытывает проблемы с составом, играет без нападающих, что называется, на ободах. Однако все равно набирает очки. В любом случае в Ярославле уже признали тренерский талант Воецкого. Он заслужил право тренировать команду уже без приставки и.о. именно своими результатами, а не связями с кем-то или блатом.

Это нормальная история, когда помощник, набираясь опыта, становится со временем главным тренером. Далеко за примером ходить не надо — Сергей Семак, который работал с итальянцами в тренерском штабе «Зенита».

Единственное — Воецкому все-таки нужен один опытный ассистент. Предстоят короткие сборы. «Шиннику» пора уже определяться со составом, переподписывать контракты или расставаться с определенными игроками. Но, как я уже сказал выше, во главе команды должен стоять именно Воецкий.

«Шинник» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги с 46 очками в 33 матчах. Под руководством Дмитрия Воецкого команда одержала 3 победы и потерпела 1 поражение.

Футбол
ФК Шинник
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
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 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
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 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
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 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
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 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
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