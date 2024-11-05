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Сегодня, 13:02

Сборные медиалиги и ФНЛ планируют сыграть в декабре в Красноярске

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», сборные медиалиги и ФНЛ планируют провести товарищеский матч.

Игра с высокой долей вероятности пройдет 6 декабря в Красноярске в крытом манеже «Енисея».

В декабре 2023 года сборные ФНЛ и медиалиги уже играли друг с другом. Тогда команда ФНЛ под руководством Евгения Калешина одержала победу со счетом 4:0. Встреча прошла в Каспийске.

Футбол
Первая лига
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 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
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4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
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