Сборные медиалиги и ФНЛ планируют сыграть в декабре в Красноярске

Как стало известно «СЭ», сборные медиалиги и ФНЛ планируют провести товарищеский матч.

Игра с высокой долей вероятности пройдет 6 декабря в Красноярске в крытом манеже «Енисея».

В декабре 2023 года сборные ФНЛ и медиалиги уже играли друг с другом. Тогда команда ФНЛ под руководством Евгения Калешина одержала победу со счетом 4:0. Встреча прошла в Каспийске.