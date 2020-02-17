Сборная России U20 и «Ротор» сыграли вничью на Кубке ФНЛ

В матче группового этапа Кубка ФНЛ сборная России U20 и «Ротор» сыграли вничью (2:2).

В составе сборной России для игроков не старше 20 лет забивали Иван Олейников и Гамид Агаларов. У «Ротора» забивали Камиль Муллин и Мухаммад Султонов.

Кубок ФНЛ

Группа A

Россия U20 — «Ротор» — 2:2 (2:0)

Голы: Олейников, 11 (1:0). Агаларов, 38 (2:0). Муллин, 48 (2:1). Султонов, 79 (2:2).

Удаление: Довбня («Ротор»), 67.

Судья: Матюнин (Москва).

17 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».