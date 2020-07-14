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Когда едва не побили тренера. «Торпедо» показало поздравительный коридор для Игнашевича

16:47
Поздравительный коридор для Сергея Игнашевича. Фото ФК «Торпедо»
Поздравительный коридор для Сергея Игнашевича. Фото ФК «Торпедо»
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Официальный Instagram-аккаунт «Торпедо» опубликовал видео поздравительного коридора для главного тренера команды Сергея Игнашевича. Сегодня шестикратному чемпиону России исполнился 41 год.

Футболисты «Торпедо» в шутку вышли на тренировку с тяжелыми предметами, в руках были биты, палки, конусы и даже стул.

«Торпедовцы настолько суровы, что... С Днем рождения, Сергей Николаевич», — написано в Instagram черно-белых.

Игнашевич тренирует «Торпедо» с июня 2019 года. В сезоне-2019/20 москвичи заняли четвертое место в Олимп-ФНЛ и не сумели пробиться в РПЛ. Турнир во втором дивизионе не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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