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Самсонов продлил контракт с «Торпедо»

18:01

«Торпедо» и защитник Артем Самсонов подписали новый контракт, который рассчитан до конца сезона-2020/21, информирует пресс-служба черно-зеленых.

Предыдущий контракт 31-летнего Самсонова с «Торпедо» истек в мае 2020-го.

В сезоне-2019/20 футболист провет за «Торпедо» 30 матчей. Россиянин выступает за московскую команду с 2018 года.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/41066/

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