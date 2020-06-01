Самсонов продлил контракт с «Торпедо»

«Торпедо» и защитник Артем Самсонов подписали новый контракт, который рассчитан до конца сезона-2020/21, информирует пресс-служба черно-зеленых.

Предыдущий контракт 31-летнего Самсонова с «Торпедо» истек в мае 2020-го.

В сезоне-2019/20 футболист провет за «Торпедо» 30 матчей. Россиянин выступает за московскую команду с 2018 года.