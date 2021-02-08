Самарская область уменьшит бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза

Власти Самарской области планируют сократить бюджет «Крыльев Советов», сообщает «Рейтинг букмекеров».

По данным издания, в этом году клубу выделят 600 миллионов рублей. В 2020-м «Крылья» получили 1,1 миллиарда рублей.

«Сумма бюджетных средств еще не утверждена. То, что где-то витает, близко к правде. Мы точно не самые бедные, но и далеко не самые богатые», — заявил генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

После 26 туров ФНЛ «Крылья Советов» набрали 55 баллов и занимают 2-е место в турнирной таблице.