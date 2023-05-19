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Зарема: «Газизову можно попробовать себя в медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет»

Алина Савинова
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Зарема Салихова прокомментировала решение кассационного суда отказать генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову в выплате бывшем владельцем клуба Леонидом Федуном 89 миллионов рублей.

«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл все: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же все плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения. Я благодарна юристам, которые выиграли все, эта важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернет клуб в премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмет», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Газизов занимал должность генерального «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. На данный момент он занимает аналогичную должность в «Уфе». В этом сезоне уфимский клуб идет на 16-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 29 очков в 31 матче.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-gazizovu-mozhno-poprobovat-sebya-v-medialige-nadeyus-v-professionalnyi-sport-ego-uzhe-nikto-ne-vozmyot-252273/
Футбол
ФК Уфа
Зарема Салихова
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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СКА-Хаб. – Волгарь
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Енисей – Нефтехимик
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Динамо Мх – Волга
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