Зарема: «Газизову можно попробовать себя в медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет»
Зарема Салихова прокомментировала решение кассационного суда отказать генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову в выплате бывшем владельцем клуба Леонидом Федуном 89 миллионов рублей.
«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл все: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же все плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения. Я благодарна юристам, которые выиграли все, эта важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернет клуб в премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмет», — цитирует Салихову Metaratings.ru.
Газизов занимал должность генерального «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. На данный момент он занимает аналогичную должность в «Уфе». В этом сезоне уфимский клуб идет на 16-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 29 очков в 31 матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|31
|8
|15
|8
|32-35
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|- : -
|20.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|20.05
|13:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|20.05
|14:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|16:00
|
Динамо Мх – Волга
|- : -
|20.05
|19:30
|
Краснодар-2 – Велес
|- : -
|20.05
|21:30
|
Балтика – Рубин
|- : -
|21.05
|14:00
|
Родина – Кубань
|- : -
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|28
|1
|10