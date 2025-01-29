Садики перешел из «СКА-Хабаровс» в клуб из Боснии
Защитник «СКА-Хабаровск» Нехар Садики продолжит карьеру в Боснии. По информации Legalbet, «Игман Кониц» подписал контракт с 26-летним македонцем. Соглашение рассчитано на полгода.
В этом сезоне Садики сыграл всего в одном матче за хабаровскую команду. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков в 21 туре.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 100 тысяч евро.
Источник: Legalbet
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|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
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|21
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|12
|3
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|30
|
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|7
|9
|5
|18-16
|30
|
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|7
|8
|6
|28-30
|29
|
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|10
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|28
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|21
|8
|3
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|
11
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|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
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28 тур
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30 тур
31 тур
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34 тур
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
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Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5
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