Садики перешел из «СКА-Хабаровс» в клуб из Боснии

Защитник «СКА-Хабаровск» Нехар Садики продолжит карьеру в Боснии. По информации Legalbet, «Игман Кониц» подписал контракт с 26-летним македонцем. Соглашение рассчитано на полгода.

В этом сезоне Садики сыграл всего в одном матче за хабаровскую команду. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков в 21 туре.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 100 тысяч евро.