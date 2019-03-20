С "Тюмени" сняли 6 очков

КДК РФС принял решение снять с футбольного клуба "Тюмень" 6 очков в розыгрыше ФНЛ сезона 2018/19. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

4 января 2019 года Спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил обращени футболистов Шайморданова, Шумейко и Фурсина к футбольному "Тюмени". CAS указал, что клуб обязан выплатить футболистам премии в размере 997 тысяч 500 рублей каждому.

- Клуб не выполнил решение CAS, футболисты, в соответствии с регламентом, обратились в КДК РФС с просьбой снять с команды 6 очков, – сказал Григорьянц. – Две недели назад у нас было первое слушание по этой ситуации, 6 марта мы отложили решение, дали сторонам две недели на урегулирование конфликта мирным путем. На сегодняшнем заседании представитель футболистов заявил, что "Тюмень" не идет на переговоры с футболистами, к тому же, нет никаких документов, что комада погасила задолженность перед футболистами. То есть, как сказал представитель игроков, нет . Представитель "Тюмени" подтвердил, что клуб не вступал в контакт с игроками. "Тюмень" предоставила свое видение ситуации, которое КДК признал недостаточно обоснованным для уклонения от выплат футболистам. В соответствии со статьей 110 регламента было принято решение снять с "Тюмени" 6 очков в таблице ФНЛ сезона 2018/19 за неисполнение требований CAS. (Иван Торопцев)