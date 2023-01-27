С тульского «Арсенала» сняли запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков.

«В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров принято решение снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. «Арсенал» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

8 декабря, палата запретила тульскому клубу регистрировать новых футболистов из-за долга перед бывшим нападающим команды Евгением Марковым.

После 20 туров «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка.