С сезона-2019/20 в каждой команде ФНЛ должен играть футболист 1998 года рождения или младше

Президент РФС Александр Дюков сообщил о реформе в Олимп-ФНЛ, в рамках которой в каждом матче первенства со следующего сезона на поле должно присутствовать по одному футболисту 1998 года рождения или младше.

- Обсуждались операционные вопросы, но они носят для нас стратегический характер. Это вопросы регламента первенства России среди клубов ФНЛ. Было принято решение о том, чтобы со следующего сезона постоянно был на поле игрок 1998 года рождения. Это происходят в рамках реформы детско-юношеской системы нашего футбола, нам нужно создавать соревновательную пирамиду. (Александр Рогулев)