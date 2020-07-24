С нового сезона КДК сможет отменить ошибочную желтую карточку

Исполком Российского футбольного союза утвердил изменение в дисциплинарный регламент РФС. Об этом сообщает Telegram организации.

С нового сезона КДК сможет отменить ошибочно полученную желтую карточку, если она влечет за собой пропуск матча (четвертая, восьмая и т.д.). Ранее контрольно-дисциплинарный комитет не мог этого сделать.