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С нового сезона КДК сможет отменить ошибочную желтую карточку

14:35
Чемпионат России.
Чемпионат России.

Исполком Российского футбольного союза утвердил изменение в дисциплинарный регламент РФС. Об этом сообщает Telegram организации.

С нового сезона КДК сможет отменить ошибочно полученную желтую карточку, если она влечет за собой пропуск матча (четвертая, восьмая и т.д.). Ранее контрольно-дисциплинарный комитет не мог этого сделать.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/108

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