ФНЛ назвала символическую сборную 22-го тура Олимп-ФНЛ. Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в четвертый раз попал в команду. В игре 22-го тура против «Спартака-2» экс-хавбек сборной России забил единственный мяч.

В сборной нашлось место еще одному бывшему футболисту национальной команды — защитнику «Крыльев Советов» Дмитрию Комбарову.

Полностью сборная тура выглядит следующим образом:

Александр Городовой («Велес», 3 попадания в сборную тура) — Леонид Герчиков («Чертаново»), Юрий Журавлев («Волгарь»), Неманья Пейчинович («Факел», 3), Дмитрий Комбаров («Крылья Советов») — Дмитрий Кабутов («Крылья Советов», 2), Николай Калинский («Нижний Новгород», 3), Александр Рязанцев («Торпедо», 4), Артур Газданов («Акрон», 2) — Максим Максимов («Факел»), Николай Прудников («Оренбург», 3). Тренер — Игорь Пикущак («Акрон»)