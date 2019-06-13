Рязанцев рассказал о своих целях в "Торпедо"

Новичок "Торпедо", 32-летний полузащитник Александр Рязанцев, рассказал о задачах в новой команде.

– Чего хотите добиться, выступая за "Торпедо"? Осталась какая-то мечта с детства? – вопрос Рязанцеву.

– Чего не сделал, так это не забил ни одного гола за "Торпедо" на этом поле, очень это хочется сделать. Это родные места, я ходил от метро до этого стадиона, дорого все, многое поменялось, но многое и осталось, история у клуба большая. Надо ее сохранять, приумножать и достигать наивысших целей. (Иван Торопцев)