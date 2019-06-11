Рязанцев рад вернуться в "Торпедо"

Полузащитник Александр Рязанцев, который стал игроком "Торпедо", прокомментировал свой переход. Он отметил, что не рассматривал другие предложения.

– Эмоции не передать словами! – приводит пресс-служба клуба слова Рязанцева. – Больше всего хочу надеть игровую футболку, это на сто процентов будет очень волнительно для меня. Я благодарен всем клубам, в которых играл, но никогда не забывал о "Торпедо", всегда был в курсе событий. Одним словом, очень рад вернуться домой!

– У тебя были другие варианты продолжения карьеры?

– Конечно, потому что я провел неплохой сезон в ФНЛ. Но я не рассматривал другие предложения и остановился на "Торпедо". Хочу реализовать себя здесь и помочь команде вернуться на былой уровень.

– Сергей Игнашевич – молодой тренер и именитый футболист. Поделись своими ожиданиями от работы с этим специалистом?

– В любом случае, будет интересно, свежо и, я думаю, эмоционально!

– Ты уже общался со своими первым тренером Николаем Васильевым о переходе в "Торпедо"?

– Да, конечно, мы с ним постоянно на связи. Я рассказывал ему о своих мыслях по поводу трансфера, и Николай Викторович, как торпедовец в душе, сказал: "Конечно, приходи под крылышко, будешь поближе ко мне" (улыбается). Это тоже важная история, которая сыграла свою роль в моем возвращении в родной клуб!

32-летний игрок также выступал за такие клубы, как "Москва", "Рубин", "Зенит", "Урал", "Зенит-2", "Амкар", "Химки". В 2011-2015 годах провел 5 матчей в составе сборной России.

В минувшем сезоне Рязанцев выступал за "Химки".

Рязанцев перешел в "Торпедо"