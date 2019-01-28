Руководство "Сибири" опровергло наличие задолженностей перед футболистами

Генеральный директор ФК "Сибирь" Константин Кричевский опроверг информацию о том, что футболисты команды с августа не получают зарплату.

Клуб находится в зоне вылета Олимп-ФНЛ, занимая предпоследнее, 19-е место после 24 туров при 20 набранных очках.

- Появилась информация, что с августа футболисты "Сибири" не получают зарплату. Это правда?

- Отчасти.

- Как это?

- Когда-то эта информация была актуальной, а сейчас нет.

- То есть на данный момент долги отсутствуют?

- Да. Все нормально в финансовом плане. (Арман Мкртчян)