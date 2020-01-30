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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Руководство ФНЛ не обсуждало перенос матчей с Дальнего Востока из-за коронавируса

21:45

Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов заявил, что руководство лиги не обсуждало перенос матчей с Дальнего востока из-за вспышки коронавируса в Китае. В ФНЛ выступают два дальневосточных клуба — «СКА-Хабаровск» и «Луч». Ближайшая домашняя игра хабаровчан намечена на 15 марта («Нижний Новгород»), владивостокцы 22 марта примут «Балтику».

— Мы таким вопросом не озадачивались, — цитирует ТАСС Шабанова. — Для того, чтобы его обсуждать, должны быть определенные сведения, данные, обстоятельства. Мы располагаем официальной информацией и таких сведений не получали.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7647559

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