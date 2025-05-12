Руководство «Черноморца» ведет переговоры об аренде стадиона «Фишт»

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев рассказал, что руководство «Сочи» не отказывало в приеме клуба на своем стадионе в случае его выхода в РПЛ.

«Насколько решается проблема со стадионом? Вопрос в стадии решения, в процессе. Все идет пока в соответствии со строгим планом, которого мы придерживаемся. Поэтому, как только будут подробности и конкретика, мы все объявим», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

Руководитель «Черноморца» отметил, что клуб «Сочи» сам арендует стадион «Фишт», поэтому переговоры ведутся с непосредственным собственником объекта.

«Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги с 58 очками, «Сочи» располагается на четвертом месте (57 очков).