Руководство «Алании» объявило о сокращении бюджета

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев заявил о том, что в клубе будет сокращен бюджет.

«Одновременно мы берем курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды.

Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков», — цитирует Гуриева пресс-служба клуба.

«Алания» после 21 тура первой лиги набрала 18 очков и занимает предпоследнее 17-е место. Клуб из Владикавказа проиграл пять из последних шести матчей в чемпионате.