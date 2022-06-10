Аджоев о назначении Кононова: «Он способен поставить «Арсеналу» качественную игру»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал назначение Олега Кононова на должность главного тренера команды.

«Олег Кононов хорошо знаком и тульским болельщикам, и многим футболистам. Во время его работы в Туле в 2018-м году «Арсенал» показывал, наверное, самый яркий футбол. Было много результативных запоминающихся побед. Считаю, что он способен поставить качественную игру команде и помочь решить задачи, которые будут стоять перед «Арсеналом» в новом сезоне», — передает слова Аджоева пресс-служба «Арсенала».

Сроки контракта Кононова с тульским клубом не сообщаются.

56-летний специалист уже работал в «Арсенале» в начале сезона-2018/19. Под его руководством клуб провел 14 матчей в РПЛ.

Тульская команда по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял последнее, 16-е место и напрямую вылетел ФНЛ-1.