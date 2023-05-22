«Рубин» заинтересован в продлении контракта с Дзагоевым

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

— Что будет с контрактом Алана Дзагоева?

— Сейчас у нас выходной, завтра приезжает главный тренер. Наверное, будем все эти моменты обсуждать.

— Клуб заинтересован в сохранении Алана Дзагоева?

— Мы во всех игроках заинтересованы. Главное — концепция главного тренера, как он будет смотреть. Я во всех заинтересован.

В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 19 матчах за команду из Казани, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами.