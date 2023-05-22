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Сегодня, 19:56

«Рубин» заинтересован в продлении контракта с Дзагоевым

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

— Что будет с контрактом Алана Дзагоева?

— Сейчас у нас выходной, завтра приезжает главный тренер. Наверное, будем все эти моменты обсуждать.

— Клуб заинтересован в сохранении Алана Дзагоева?

— Мы во всех игроках заинтересованы. Главное — концепция главного тренера, как он будет смотреть. Я во всех заинтересован.

В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 19 матчах за команду из Казани, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами.

Алан Дзагоев
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 32 17 13 2 53-26 64
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Шинник 32 12 7 13 35-37 43
9
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
10
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
11
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
12
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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26.05 18:00
Алания – Балтика
 - : -
27.05 00:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 00:00
Велес – Акрон
 - : -
27.05 00:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
27.05 00:00
Кубань – Енисей
 - : -
27.05 00:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
27.05 00:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
27.05 00:00
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