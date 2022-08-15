«Рубин» пытается продать Абильдгора и Хакшабановича

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о трансферных планах команды.

— У вас есть понимание по Абильгору и Хакшабановичу, что с ними?

— Мы все время находимся с ними в переговорах. Они пытаются как-то уйти, а мы их не отпускаем. Причина: мы пытаемся выручить хоть какие-то деньги за них. Все находится в процессе.

— Спонсоры?

— Конечно, у нас сократили бюджет, прилично сократили. Практически в два раза. Нечего даже удивляться этому. Все время что-то происходит и минусовой бюджет. Вроде бы собрали команду. Хочу заметить, нам же денег никто не выделяет. На все наши трансферы никто ни копейки не выделил. Есть определенный бюджет. В его рамках мы пытаемся, что-то крутимся. Собрали хорошую команду — опять обокрали. Будем как-то выкручиваться. Но я не переживаю, все будет нормально у нас, все будет хорошо.

«Сибур», думаю, конечно же вовлечем. Им интересно. Они звонили мне, когда была информация о том, что «Рубин» завышает какие-то зарплаты. Никто не говорит о том, что все бесплатно пришли, все свободные агенты. Никто не говорит, что там колоссальная работа, Яровинский и его штаб прекрасно сработали.

— Сколько «Рубин» потерял с точки зрения финансов?

— Очень тяжело. У меня еще много обязательств, та же академия и прочее. У меня академия уровня РПЛ. Ежегодно больше ста миллионов рублей нужно на нее отдать. При всем уважении к клубам РПЛ, ни у многих есть такие академии у нас в стране. У нас академия высшей категории! У нас еще женская команда играет. Конечно же, есть займы. Которые хочешь или нет, но нужно отдавать. Мы рассчитывали дорого продать Хвичу, Дрейера. Мы активно работали над продажей телеправ. На это все рассчитывали и планировали за счет этого закрыть долги. Мы жили по плану, а в какой-то момент все рухнуло. Очень обидно и сложно, но такова жизнь.